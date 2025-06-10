قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش قادر أتعايش معاهم.. إعلامي يهاجم صانعي المحتوى

محمد فارس
محمد فارس
يارا أمين

علق الإعلامي محمد فارس، مستنكرًا ما يقوم به صانعي المحتوى بكشف أسرار بيوتهم الشخصية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "مش قادر اتعايش مع كم الناس اللي بتكشف ستر بيوتها في فيديوهات بغرض التربح. لدرجة ان ناس بتعمل بث من أوض نومها .

خصوصيات البيوت بقت وسيلة للمشاهدات وتحقيق الربح متخيل الابن والبنت اللي شافوا ابوهم وامهم بيعملوا ده هيطلعوا ايه وهيبقى هدفهم يحققوا فلوس حتى لو مقابلها باعوا ايه . ده ربنا قال"وَمِنْ ءَايِّيَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوُجًا لَتَشْكُنُواْ إِلَيْهَا" هدف البيت والأسرة هو السَّكِينَةَ والستر".
 

وتابع: "بفتكر زمان في بيت جدي وبثقافتنا الشعبية البسيطة اللي كلها نخوة لما كان يجي ضيوف وداخلين البيت كان بشكل عفوي بيقولوا وهما داخلين ( يا رب يا ساتر ) لانهم عارفين ان البيت له حرماته وستره اللي ربنا بينعم علينا بيه ودخول البيوت كان بيفكرهم بستر ربنا اللي جواها. ازاي الناس فرطوا في ده وازاي بقى في ناس عندهم قلة النخوة دي".

وفي نفس السياق ، ظهرت الميكاب ارتيست شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وهى فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضرب مبرح حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها.

شيماء سعيد تستغيث من زوجها إسماعيل الليثي:

 وقالت شيماء سعيد ، معلقة: “صحيت لقيته واخد بناتي وسارق فلوسي ودهبي أنا مستحملة ١٠ سنين وبيكلم بنات عليا عايزة حد يلحقني ”.

https://vt.tiktok.com/ZSkBorsbR

محمد فارس إكس شيماء سعيد إسماعيل الليثي تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

أفشة وطاهر محمد طاهر

أفشة يُشارك صورًا بصحبة طاهر محمد طاهر في استعدادات المونديال

الأهلي

تصريحات ماسكيرانو عن مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي

حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد