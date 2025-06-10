مش قادر أتعايش معاهم.. إعلامي يهاجم صانعي المحتوى

علق الإعلامي محمد فارس، مستنكرًا ما يقوم به صانعي المحتوى بكشف أسرار بيوتهم الشخصية.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "مش قادر اتعايش مع كم الناس اللي بتكشف ستر بيوتها في فيديوهات بغرض التربح. لدرجة ان ناس بتعمل بث من أوض نومها .

خصوصيات البيوت بقت وسيلة للمشاهدات وتحقيق الربح متخيل الابن والبنت اللي شافوا ابوهم وامهم بيعملوا ده هيطلعوا ايه وهيبقى هدفهم يحققوا فلوس حتى لو مقابلها باعوا ايه . ده ربنا قال"وَمِنْ ءَايِّيَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوُجًا لَتَشْكُنُواْ إِلَيْهَا" هدف البيت والأسرة هو السَّكِينَةَ والستر".



وتابع: "بفتكر زمان في بيت جدي وبثقافتنا الشعبية البسيطة اللي كلها نخوة لما كان يجي ضيوف وداخلين البيت كان بشكل عفوي بيقولوا وهما داخلين ( يا رب يا ساتر ) لانهم عارفين ان البيت له حرماته وستره اللي ربنا بينعم علينا بيه ودخول البيوت كان بيفكرهم بستر ربنا اللي جواها. ازاي الناس فرطوا في ده وازاي بقى في ناس عندهم قلة النخوة دي".

وفي نفس السياق ، ظهرت الميكاب ارتيست شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وهى فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضرب مبرح حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها.

شيماء سعيد تستغيث من زوجها إسماعيل الليثي:

وقالت شيماء سعيد ، معلقة: “صحيت لقيته واخد بناتي وسارق فلوسي ودهبي أنا مستحملة ١٠ سنين وبيكلم بنات عليا عايزة حد يلحقني ”.

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