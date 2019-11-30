محافظ الإسكندرية: القمامة واسترداد الأراضى على رأس أولوياتى..صور

وصل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، صباح اليوم السبت، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة، لمباشرة مهام عمله.



وأدى "الشريف" اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظا للإسكندرية، خلفا للدكتور عبد العزيز قنصوه، الأربعاء الماضي، وذلك ضمن حركة تغيير المحافظين شملت تعيين الدكتورة جاكلين عازر، نائبا ثانيا له.



كان فى استقبال المحافظ الجديد كل من أحمد جمال، نائب أول المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والقيادات والعاملون بديوان عام المحافظة.



وأكد الشريف، أنه سيعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري، موضحا أنه سيعمل بالتوازي في جميع الملفات، وعلى رأسها ملفات القمامة والبناء المخالف واسترداد الأراضي.



ووعد المحافظ بعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.