ايه القمر ده .. هنا شيحة تتلقى وصلة غزل من متابعيها | شاهد





وللفنانة هنا شيحة الكثير من الاعمال الفنية التي ابرزت ظهورها بنجاح وتميز في اكثر من شكل ما بين الشخصية البسيطة والحبوبة والرقيقة والشعبية.





ومن الاعمال الفنية المميزة لـ هنا شيحة، مسلسل السبع وصايا، وفيلم "حب البنات"، ومسلسل "ظل الرئيس" الذي شاركت به في ماراثون رمضان الدرامي 2018.















نشرت الفنانة هنا شيحة عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وظهرت هنا شيحة باطلالة جذابة وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:ايه القمر ده - تجننى - مشاء الله - الجميلة