بـ اطلالة جذابة | هبة مجدى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وظهرت هبة مجدى باطلالة جذابة وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



القمر - ربنا يحفظك - ماشاء الله - احلى فنانة



يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.



كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى ايضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.





