دائماً كنت صورة أحلامي.. مريم عامر منيب توجه رسالة لوالدها الراحل

نشرت الفنانة مريم عامر منيب صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت مريم منيب عبر صورةٍ مركبة لها من حفل تخرجها مع والدها الراحل عامر منيب، وقلقت قائلة: "دائما كنت صورة احلامى بالتأكيد أفضل شيء رأيته في حياتى شكرًا جزيلًا لك".





يذكر ان مريم منيب طرحت اغنية عامل ايه في حياتك، وحققت، نحو 3 ملايين و 900 ألف مشاهدة بعد مرور 7 أيام على طرحها بموقع يوتيوب الشهير.





أغنية عامل إيه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.





الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».





الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.



