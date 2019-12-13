عبد المجيد تبون يوجه رسالة للجيش الجزائري

جدد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون التزامه بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة".



وأضاف عبد المجيد تبون في كلمة عقب إعلان فوزه رسميا برئاسة الجزائر أنه سيعمل بعيدا عن الإقصاء وسيسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر.



ووجه عبد المجيد تبون رسالة للمؤسسة العسكرية وعلى رأسه القيادة الرشيدة والمجاهدة مختصا بالذكر الفريق قايد صالح.



وتابع تبون "الجيش الذي حمى الحراك، حيث لم تزهق أي قطرة دم بعد 10 أشهر من الحراك، رغم أنف كل من كان يخطط في الداخل والخارج للقضاء على الدولة الجزائرية".



وأردف "حلمنا إقامة دولة وطنية لا يظلم عندها أحد، نواصل فيها محاربة العصابة واذنابها أينما كانوا".



وأوضح أن الانتخابات "انتهت وحان وقت العمل، بلا تهميش ولا إقصاء دون أي نزعة للإنتقام كما يروج لها هنا وهناك".



وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.