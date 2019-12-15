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فن

سلوبيت قصير.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بحفلها بـ القاهرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:41 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
شاركت نانسي عجرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفلها بالجامعة الالمانية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة جذابة، وارتدت سلوبيت ذهبى اللون، وقصير، مع وضع ميكب خفيف علي وجهها بألوان مناسبة لبشرتها أبرزت جمالها.

وحصلت الصور علي اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وانهالت عليها التعليقات أبرزها " قمرررر" و "الذهبي يليق بك" و " ملكه جمال قلبي" و " منوره مصر".

واحيت نانسي عجرم ومحمود العسيلي، واحدة من اقوي الحفلات الجماهيرية، على مسرح الجامعة الالمانية بالقاهرة وسط حضور الالاف من الجمهور ومحبيها.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "اخاصمك اه" و "اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "احساس جديد" و "يا بنات" .. غيرها ممن طالب بها المعجبين.
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