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مرأة

إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:47 م
أحلام و سميرة سعيد
أحلام و سميرة سعيد
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رشا عوني
تألقت ليلة أمس النجمتان سميرة سعيد وأحلام الشامسي بإطلالات انيقة ومميزة خلال العرض المباشر الأول من برنامج the voice .

واختارت أحلام وسميرة سعيد الظهور بنفس اللون الأخضر المميز، فظهرت أحلام بفستان فخم من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد .

أما سميرة سعيد فقد اختارت جمبسوت أخضر محتشم، مع إكستنشن طويل على الظهر ، وزينت الجمبسوت بحزام ذهبي أنيق على الخصر ، مما منحها إطلالة مميزة ومختلفة لم تظهر عمرها .

وتصدرت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، مؤشر البحث جوجل في مصر، بسبب وصول المتسابقة المصرية إيمان عبد الغنى، من فريق أحلام، إلى مرحلة النهائيات فى برنامج "ذا فويس" فى نسخته الخامسة، بعد أن حصلت على ثقة الجمهور.

واتهمت لجنة تحكيم البرنامج، المتسابقة إيمان، بالغرور، ما أغضب الفنانة أحلام أيضا، ولكنها تصرفت مع الأمر وحاولت أن تصحح الموقف بين المتسابقة والمدربين الأربعة.
إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟
إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟
إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟
إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟
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