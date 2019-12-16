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توك شو

أحمد مقلد: 166 دولة مشاركة في منتدى شباب العالم.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
أحمد مقلد عضو تنسيقية
أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب
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توك شو
قال أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك 166 دولة مشاركة فى منتدى شباب العالم.

وتابع مقلد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن توصيات منتدى شباب العالم يتم متابعتها لتنفيذها.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018، مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
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