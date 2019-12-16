عبث في سلاح والده | طفل يصيب والدته بطلق خرطوش بالرقبة فى سوهاج

استقبل مستشفي المنشاه المركزي بسوهاج، ربة منزل مصابة برش خرطوش في الرقبةـ وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وافادت المصابة بان ابنها الطفل عبث بفرد خرطوش فاصابها.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي المنشا المركزي بوصول "سلوي.ن.أ" 36 عاما ربة منزل وتقيم بناحية مركز طما مصابه برش خرطوش بالرقبة من الناحية اليسري وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبسؤال زوجها "ياسر.ا.س" 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام ابنها الطفل "أسامة,ي.أ" 13 عاما تلميذ ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح خرطوش بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما أدي لحدوث إصابتها وبمناقشة الأخير قرر بمضمون ما تقدم.



تم ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

