ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عبث في سلاح والده | طفل يصيب والدته بطلق خرطوش بالرقبة فى سوهاج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
طفل يصيب والدته برش
طفل يصيب والدته برش خرطوش بالرقبة بسوهاج
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفي المنشاه المركزي بسوهاج، ربة منزل مصابة برش خرطوش في الرقبةـ وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وافادت المصابة بان ابنها الطفل عبث بفرد خرطوش فاصابها.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي المنشا المركزي بوصول "سلوي.ن.أ" 36 عاما ربة منزل وتقيم بناحية مركز طما مصابه برش خرطوش بالرقبة من الناحية اليسري وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال زوجها "ياسر.ا.س" 38 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام ابنها الطفل "أسامة,ي.أ" 13 عاما تلميذ ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح خرطوش بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما أدي لحدوث إصابتها وبمناقشة الأخير قرر بمضمون ما تقدم.

تم ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختلفنا على بيع المشروبات الغازية.. عاملان يصيبان طفل في الرقبة في سوهاج

لدغ عقرب ينهي حياة طفل داخل الزراعات بسوهاج

مصرع ربة منزل وإصابة 9 آخرين في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بالميراث بسوهاج

سقط من أعلى سلم المدرسة.. إصابة تلميذ باشتباه كسر في قاع الجمجمة بسوهاج

مصرع مزارع سقط من أعلى شجرة نخيل في البلينا بسوهاج

غلبه النوم.. عامل يقفز من قطار أثناء سيره فى سوهاج

ترشيحاتنا

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

نجم الزمالك: أحمد بلال لديه غل.. ومصطفى محمد يحتاج كل الدعم.. فيديو

الغندور يكشف الموعد النهائي لانطلاق قناة الزمالك.. ويؤكد: انضمام كهربا للأهلي غير شرعي

نوع خارق من الأعشاب يحارب الصداع والجيوب الأنفية

علامات استجابة الدعاء.. وأوقات يستحب اللجوء إلى الله فيها

بدون رسم قلب.. 30 ثانية لتكشفي أمراض القلب قبل الإصابة بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020