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فن

كان شاطر وطيب| إيمي سمير غانم تنعى المخرج ياسر زايد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:49 ص
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
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سعيد فراج
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة للمخرج الراحل ياسر زايد، عبر حسابها على انستجرام، ناعية إياه بعد رحيله ليلة أمس، الاثنين 16 ديسمبر.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج ياسر زايد الله يرحمه، اشتغلت معاه مسلسل هبه رجل الغراب وكان مخرج شاطر وطيب جدا ، الله يرحمه يا رب و يصبر أهله كلهم".

وأعلن المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية عن وفاة المخرج ياسر زايد وذلك عبر صفحته على فيس بوك.

ويعد الراحل ياسر زايد أحد المخرجين الكبار الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية، ومنها "الضاهر" والذى يعرض حاليا على قناة الحياة، و"فزاع" و"يانا يا انتى"، و"هبة رجل الغراب" و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.
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