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فن

انت متغنيش خليك في التلحين .. عمرو دياب يحرج عمرو مصطفى بـ السعودية | فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:19 م
عمرو دياب وعمرو مصطفى
عمرو دياب وعمرو مصطفى
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب فى الحفل الختامى لمهرجان الميدل بيست الذى اقيم امس في السعودية.

وكشف الفيديو عن احراج الملحن عمرو مصطفى من جانب عمرو دياب والذى نادى عليه ليغني معه أغنية "برج الحوت" كونه ملحنها ولكن بعد مقطع واحد من الأغنية قال له عمرو دياب "انت متغنيش خليك فى التلحين".

واعتبر المتابعين ان ما فعله عمرو دياب نوعا من الإحراج لعمرو مصطفى خاصة أن الأخير يعكف على غناء ألبوم جديد له.

يذكر أن كان نشب خلاف بين الطرفين عمرو دياب وعمرو مصطفى بسبب بعض الأغانى والتى اعتبرها مصطفى نوعا من التجاهل له من قبل عمرو دياب عندما لا يذكر اسمه بها.

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