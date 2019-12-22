عمرو دياب يغنى يوم تلات بتوزيع جديد في مهرجان الميدل بيست بالرياض.. فيديو

اختتم الفنان عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست مساء أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab .



وقد أدهش الهضبة، الجمهور من خلال غناء أغنية "يوم تلات"، بتوزيع موسيقي جديد، بعيدًا عن الذي تم طرحها به عبر موقع يوتيوب.



وحرص عدد من النجوم على التواجد مع دياب على خشبة المسرح.



وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كلا من دينا الشربينى وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.



وكان نشر الشاعر الغنائى أمير طعيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب.



وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.



وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلًا: "أنا والهضبة وساعات السفر"، ونالت إعجاب متابعيه.



