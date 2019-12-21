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فن

عمرو دياب يغنى ويسرا ترقص | فيديو نادر لحفل زفاف ابنة فيفى عبده

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:35 م
حفل زفاف ابنة فيفى
حفل زفاف ابنة فيفى عبده
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أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا من حفل زفاف ابنة الفنانة فيفى عبده والذى حضره عدد كبير من النجوم بالوسط الفنى.

وظهرت الفنانة يسرا وهى ترقص على انغام اغنية للفنان عمرو دياب كما رقصت على أغنية للفنان سمير صبرى.

وكانت الفنانة فيفي عبده اثارت الجدل بفيديو وهي ترقص أمام منزلها على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام".

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "ربنا يحمي شعب العراق انا بحبكم اوي من كل قلبي"، ولكن عددا كبيرا من التعليقات انتقدت رقص فيفى فى ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
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