غضب للشعب العراقي من رقصة فيفي عبده .. التفاصيل

تستمر الفنانة فيفي عبده في إثارة الجدل وتنشر فيديو وهي ترقص أمام منزلها على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام".
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "ربنا يحمي شعب العراق انا بحبكم اوي من كل قلبي"، ولكن عدد كبير من التعليقات انتقدت رقص فيفى فى ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام.
يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "ربنا يحمي شعب العراق انا بحبكم اوي من كل قلبي"، ولكن عدد كبير من التعليقات انتقدت رقص فيفى فى ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام.
يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.