إلهام شاهين بصحبة يسرا وخالد الصاوي وجمال العدل.. شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إلهام شاهين في الصورة بصحبة يسرا وخالد الصاوى والمنتج جمال العدل، وذلك اثناء احتفال شقيقها أمير بالعيد الثانى لافتتاح شركته"



وعلقت الهام شاهين على الصورة : "حفلة شركة c connect مبروك أمير شاهين و أحمد هلال العيد الثانى لشركتكم . ربنا يوفقكم".



وبدأت الفنانة إلهام شاهين التصوير في فيلمها الجديد "حظر تجول".



فيلم "حظر تجول" يشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه فى يوم واحد فقط.