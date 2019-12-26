علي هاشم: سعيد بالتتويج بدوري المرتبط.. وأشكر لاعبات الأهلي

عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق الكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة دوري المرتبط، بعد التغلب على فريق الجزيرة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 82-60.



وأضاف أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، بعدما سبق للفريق احتلال المركز الثالث في بطولة إفريقيا.



وأشار هاشم إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال الدورة النهائية لحسم اللقب، ونجح الفريق في العودة إلى المنافسة والتغلب على الجزيرة في الجولة الأخيرة.



وأكد أن الأهلي يستحق البطولة بعد أن قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.



واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.



وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.



وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.