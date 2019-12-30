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أخبار البلد

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:56 ص
عبد العزيز جمال
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

شاهد.. محمد رمضان يرتدي أجنحة في حفل المغرب
حرص الفنان محمد رمضان، على تقديم فقرات مختلفة ومتنوعة لجمهوره في المغرب كعادته، وقدم العديد من الفقرات الغنائية بملابس مختلفة.

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لمسئولي النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا ، قائلا : النادي لا يشرفه تواجد كهربا في الفريق الأبيض.

غارات أمريكية جديدة وسقوط 4 قتلى من المسلحين
أعلن مصدر عسكري أمريكي عن شن غارات جوية على الأراضي الصومالية، أسفرت عن مقتل 4 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها
أثارت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلًا واسعًا حولها، بعد نشرها صورة لها وهي في عمر الثامنة، دون ارتدائها ملابس من الجزء العلوي عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر ضمن الأفضل في العالم| شاهد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قائمة بأفضل أداء فردي لـ10 لاعبين على مستوى العالم خلال عام 2019، واختار من بينهم المصرية ثريا محمد لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي.

يورجن كلوب يحسم قراره بشأن تدريب سان جيرمان
كشف تقارير إعلامية فرنسية، أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، عرض على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تدريب الفريق.

إسقاط طائرة إسرائيلية بقطاع غزة
أعلنت المقاومة الفلسطينية إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع كوادكابتر، غربي مدينة غزة الفلسطينية اليوم الإثنين.

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط
تعرض منذ قليل أحد أتوبيسات مشجعي المصري العائد من الإسكندرية، إلى حادث انقلاب على طريق بورسعيد دمياط الذي شهد منذ ساعات وفاة 23 فتاة من عاملات الاستثمار وإصابة 6 آخرين.

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو
هاجم الإعلامي أحمد شوبير جماهير النادي الأهلي التي قامت بمهاجمة مجلس إدارة النادي خلال مواجهة بلاتينيوم "السبت " والتي انتهت لصالح الأهلي بهدفين نظيفين قائلا: "بعض الجماهير التي تدعي انها تنتمي للنادي الأهلي تسببت في ضغط علي لاعبي الأهلي".
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