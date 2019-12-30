شاهد.. محمد رمضان يرتدي أجنحة في حفل المغرب

حرص الفنان محمد رمضان، على تقديم فقرات مختلفة ومتنوعة لجمهوره في المغرب كعادته، وقدم العديد من الفقرات الغنائية بملابس مختلفة.





ولكن الغريب في الأمر ، أن محمد رمضان، ارتدى أجنحة باللون الذهبي وهو يغني أغنية "فيرس" كأنه يوجه رسالة بكونه يلعب دور الملاك، حيث قام بالرقص مستخدمًا تلك الأجنحة.





يذكر أم ينتظر محمد رمضان، طرح أغنيته الجديدة "بوم بوم .. رايحين نسهر" في مطلع العام الجديد 2020.



