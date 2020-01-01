جامعة جنوب الوادي: إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية



وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على إقامة المؤتمر الرابع لأقسام التوليد وأمراض النساء بجامعات الصعيد خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2020 بمدينة الأقصر و المؤتمر الدولي الخامس للجراحة العامة من 7 إلى 10 أبريل 2020 بعنوان" مؤتمر قنا الدولي للجراحة و الأورام والمناظير – الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل".



ووافق المجلس على تنظيم كلية الإعلام لمؤتمر"الدراسات الإعلامية ودورها في التنمية الإفريقية من 19 إلى 21 أبريل بمدينة الأقصر، كما وافق على إنشاء مركز تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية وحدة ذات طابع خاص.



ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 18 طالبا ومنح درجة الماجستير لـ 19 طالبا من مختلف كليات الجامعة، ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بالدور الأول 2019 دبلوم الدراسات العليا وعددهم 80 طالبا وطالبة من كلية العلوم.



كما وافق على منح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2019 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية بنظام التعليم المفتوح وعددهم 5 طلاب من كلية الآداب ومنح الطلاب الناجحين بالفرقة الثالثة دور مايو 2019 درجة شهادة إتمام المدرسة الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية التابع لكلية الطب و عددهم 37 طالبا وطالبة.



ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الرحمن أبو المجد رضوان والدكتور ياسر عبد الله حفني في وظيفة أستاذ بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتور حسين أحمد شحات لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية، وتعيين الدكتورة أمال محمد إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتورة سحر محمد السيد والدكتورة عطيات محمود الشاوري والدكتورة كريمة أحمد الحسين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية والدكتورة نجوى أحمد محمد سويلم بكلية التمريض، والتعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور عمر عبد الستار بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد عبد المنعم عبد الرشيد بكلية الطب والدكتورة آمال محمد سعدي بكلية الإعلام والدكتور محمد أبو الحمد إبراهيم بكلية الصيدلة.



