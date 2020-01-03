أرنولد ينافس 4 لاعبين على أفضل لاعب في البريميرليج

ينافس الظهير الأيمن أليكتسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر ديسمبر الماضي.





وينافس أرنولد على الفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كلا من إميليانو بوينديا لاعب نوريتش، دومينيك كالفيرت لاعب إيفرتون، كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، فوستر لاعب واتفورد، داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي.





وجاء ترشح اللاعب أرنولد بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة حيث صنع 3 أهداف وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات كما سجل هدف في مباراة ليستر سيتي.





كما تواجد يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



