إزالة إشغالات المقاهي والمحال التجارية بشوارع وميادين حي غرب أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين حي غرب بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.





وشدد "سعد"، فى بيان اليوم، على إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لافتا إنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.





كانت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط قد شنت حملة موسعة أشرف عليها المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين جرى خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات لمقاهي ومحال تجارية وتحرر عن ذلك عدد من المحاضر القانونية.





وأوضح السكرتير المساعد للمحافظة إنه تم تنفيذ حملة بمكبرة بعدد من شوارع حي غرب وميادين حي غرب شارك فيها شرطة المرافق وقسم والإشغالات والنظافة بالحي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحال التجارية وتم رفع الإشغالات وازالة جميع التعديات على جانبي الشوارع وتم تحرير محاضر وتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.



