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أخبار العالم

الجيش العراقي يكشف آخر تطورات عملية إخراج القوات الأمريكية من البلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:26 م
الجيش العراقي يكشف
الجيش العراقي يكشف آخر تطورات عملية إخراج القوات الأمريكية م
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دعاء أبوهشيمة
أعلن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم إخراج القوة القتالية للتحالف الدولي، بينما سيقتصر عمل الأخير في العراق على مهام التدريب والتسليح والمشورة فقط.

ووفقا لوكالة الأناضول، قال خلف، في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية أعدت آلية للبدء بإخراج القوات الأمريكية من البلاد"، دون تفاصيل بشأنها.

وأضاف: "عمل قوات التحالف الدولي سيقتصر على المشورة والتسليح والتدريب فقط، وقواته المسلحة ستخرج.. الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدولي بريا وجويا ولا يُسمح لهم بالحركة حاليا.. الأمريكان قاموا بعمليات فردية دون علم القيادة العامة للقوات المسلحة".

ووصف الناطق العراقي الهجوم الأمريكي الأخير، الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بأنه "حماقة لا يمكن السكوت عليها".

وتابع: "سليماني كان ضيفا عندنا، لذلك لا يمكن استهدافه لأن وجوده شأن عراقي.. تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات ضدنا أمر غير صحيح، وستتعاون الحكومة العراقية مع الأمريكان اقتصاديا.. دول أجنبية رفضت أي عقوبات على العراق".

وقتل سليماني والمهندس، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد، ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

وردا على ذلك، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ "انتهاكها سيادة العراق".

ومن جانبه، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، على عدم مغادرة القوات الأمريكية العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية مقابل القاعدة الأمريكية المتواجدة هناك".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
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