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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: نواجه ظروفا صعبة.. وواجب الجيش الحفاظ على استقرار البلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، إن واجب الجيش الأساسي هو الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

وأضاف عبد المهدي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" :"واجب القوات المسلحة العراقية الأساسي كان وسيبقى الدفاع عن العراق، فالظروف الصعبة التي نواجهها تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على استقرار العراق والحفاظ على سيادته".

وتابع: "نواجه في الوقت الحالي ظروفًا حساسة وتحديات جسيمة تمس حاضر العراق وتهدد مستقبله،كما أن الجيش العراقي أقوى مما سبق ويمتلك الخبرة الكافية واللازمة للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها".

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أميركية، لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، تم تكثيفها وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر أي من الأميركيين أو حلفائهم العراقيين من جراء هذه الاعتداءات.
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