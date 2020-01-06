اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

الشراقوة أهل كرم.. عبارة قديمة ولكنها متجددة بأفعال أبناء المحافظة والذين عرفوا بالكرم والجود فكل يوم ما يضربون أروع الأمثلة على كرمهم وحبهم لفعل الخير ولكن هذه المرة مختلفة فقد قام بها مجموعة من الشباب أقاموا مطعم خيرا وأطلقوا عليه "التكية".



"التكية" يقع بمدينة الزقازيق وهو عبارة عن مطعم خيري مقام بالجهود الذاتية ويهدف إلى مساعدة الغير والمحتاجين من أبناء مدينة الزقازيق وضواحيها بل وكل محتاج بمحافظة الشرقية.



شوربة عدس دافئ توزع على العمال والخفراء وحراس العقارات وكل سهران بمدينة الزقازيق وضواحيها، الهدف منها إعطاء الدفء والتغلب على برودة الطقس وخاصة ليلا والتي تصل إلى درجات منخفضة.. بهذه الكلمات بدأ الشباب المشارك في عربية الدفا كما أطلقوا عليها، كلامهم لصدى البلد .



وأكد "كريم مصطفى فودة" أحد أبناء محافظة الشرقية، أنه بدأ وبمشاركة الشباب نشاطهم الخيري منذ سنوات، بتوزيع وجبات مجانية لإفطار الصائمين في شهر رمضان أعقبها تأسيس مطبخ خيري، يعمل طوال السنة وليس فى رمضان فقط، وأطلقوا عليه اسم "التكية"، ومن خلاله تم إطلاق عربية الدفا لتوزيع شوربة العدس على السهرانين وخاصة رواد المستشفيات الحكومية والعمال وحراس الأمن وغيرهم.



وأضاف، أن عربية الدفا هتلف الزقازيق كلها وضواحيها يوميا من الساعة ١١ مساءً إلى آذان الفجر، للوصول لكل الناس المجبرين أن يتواجدوا في الشوارع بسبب ظروف عملهم، وتوزيع وجبات العدس الساخن عليهم.



وأشار إلى أن مطعم التكية يقع بمدينة الزقازيق - تقسيم المعلمين - آخر شارع مدرسة الشبان المسلمين بجوار مسجد المصطفى.