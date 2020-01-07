جلسة فنية لجهاز الزمالك استعدادا لمواجهة زيسكو

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع معاونيه علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.



وتحدث كارتيرون مع معاونيه وتشاور في بعض الأمور الفنية المعينة استعدادا للفترة المقبلة ووضع الجهاز برنامج تأهيلي وفني ينفذ علي مراحل، استعدادا للقاء زيسكو.



وفاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشر للدورى.



ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.