AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة فنية لجهاز الزمالك استعدادا لمواجهة زيسكو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:42 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع معاونيه علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث كارتيرون مع معاونيه وتشاور في بعض الأمور الفنية المعينة استعدادا للفترة المقبلة ووضع الجهاز برنامج تأهيلي وفني ينفذ علي مراحل، استعدادا للقاء زيسكو.

وفاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشر للدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يقود تدريب الزمالك لأول مرة اليوم

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

أزمة جديدة مع فريق الزمالك| كارتيرون يجتمع مع معاونيه

محاضرة فنية قبل مران الزمالك في زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

دوري أبطال أفريقيا.. إذاعة أغاني الزمالك قبل مواجهة زيسكو

ترشيحاتنا

إيران تعلن استعدادها إلى العودة لـ جميع الالتزامات النووية.. ولكن بشرط

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

اعتذار البلايلى| طارق حامد على موعد مع أفضل لاعب محلي في أفريقيا

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020

خالد بيومي ينتقد محمد صلاح بسبب غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا

رسالة مؤثرة من كندة علوش لـ أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود