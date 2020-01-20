إصابة 3 أشخاص وضبط 5 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف



أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، بسبب خلافات الجيرة بينهما، والقت قوات الشرطة القبض على 5 من أطراف المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية بني حلة التابعة لدائرة مركز سمسطا، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الشرطة وفض المشاجرة وضبط اطرافها.



وتبين من الانتقال والفحص حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : "روماني . ع . ج " 32 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقه "سامح " 26 عاما، طالب، مصاب سحجات بالساعد الأيمن والجبهة، وشقيقتهم " مريم " 34 عام، حاصلة على معهد فني، مصابة كدمة بالرأس والذراع اليسرى، وطرف ثان : "حجاج . ح . ع" 36 عاما، عامل، وشقيقه" ربيع . ح . ع" 32 عاما، عامل، مصاب سحجات باليد اليمنى واليسري، جميعهم مقيمين بقرية بنى حلة دائرة المركز.



وتبين أن سبب المشاجرة، حدوث مشاده كلامية تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها كل منهم على الاخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، لخلافات الجيرة.



كما تبين من التحريات نقل المصابين لمستشفى سمسطا المركزي، و ضبط الطرفان، وتبادلا الاتهامات امام رجال رجال الشرطة.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 768 جنح مركز شرطة سمسطا، وتولت النيابة التحقيق.