بعد 24 ساعة .. استخراج جثتي شابين من داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج

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تبين من المعاينة والفحص قيام كل من علاء خالد صابر، ١٩ عاما عامل، حسام احمد صابر، ١٧ عاما، خالد صابر السيد، ٤٥ عاما بحفر بئر مياه صرف صحي وأثناء عملية الحفر انهارت عليهم الاتربة مما نتج عنه مصرع الأول والثاني، وإصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقله لمستشفي ساقلته المركزي للعلاج.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.