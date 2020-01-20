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حوادث

بعد 24 ساعة .. استخراج جثتي شابين من داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:50 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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خالد رياض
تمكن رجال الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج جثتي شخصين لقيا مصرعهما داخل بئر للصرف الصحي بقرية الرياينة الحاجر مركز ساقلتة، وتم نقل الجثتين لمستشفى ساقلته المركزي تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بانهيار بئر مياه صرف صحي على ٣ أشخاص داخل منزل بقرية الرياينه الحاجر مركز ساقلته، انتقل إلى مكان الواقعة قوات الإنقاذ البري، وضباط مباحث مركز ساقلته. 

تبين من المعاينة والفحص قيام كل من علاء خالد صابر، ١٩ عاما عامل، حسام احمد صابر، ١٧ عاما، خالد صابر السيد، ٤٥ عاما بحفر بئر مياه صرف صحي وأثناء عملية الحفر انهارت عليهم الاتربة مما نتج عنه مصرع الأول والثاني، وإصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقله لمستشفي ساقلته المركزي للعلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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