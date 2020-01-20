استجابة لـ "صدى البلد".. ضبط بلطجي والبحث عن ٥ آخرين أصابوا ٣ من أسرة واحدة بدار السلام

فى استجابة سريعة لما نشر على موقع "صدي البلد" تحت عنوان " البحث عن ٦ بلطجية أصابوا ٣ من أسرة واحدة فى مشاجرة بالأسلحة بدار السلام "، شن رجال المباحث حملة استهدفت الأماكن التى يتردد عليها البلطجية ال٦ وتمكنوا من ضبط أحدهم والذى كان يحمل بندقية خرطوش .





بينما مازال البحث جاريا عن الخمسة الآخرين المتورطين فى الواقعة ، بعد أن أرشد المتهم عن مكان اختبائهم ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القادمة .





ويوجه صدى البلد الشكر لرجال البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة على سرعة الاستجابة وضبط الجناة .





كانت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات بشارع الفتح بجزيرة دار السلام قد كشفت عن مشاجرة بالأسلحة أسفرت عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفل بطلقات نارية وإصابات متفرقة بالجسم.





الكاميرات كشفت قيام ٦ بلطجية من إحدى العائلات المشهور عنها البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات وفرض إتاوات على أصحاب المحلات والبائعين المتجولين بالاعتداء على المصابين الــ٣ بزعم التسبب فى حبسهم منذ ٩ أشهر.





تعود وقائع الحادث عندما فوجئ هاني فاروق بـ٦ أشخاص من تلك العائلة يعتدون عليه بإطلاق النار مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى قدمه.





كما اعتدوا على محمد أشرف فاروق و أصابوه بطلق خرطوش فى ظهر وصدره و٣ طعنات فى ظهره ومزقوا جسده بالأسلحة البيضاء





كما اعتدى المتهمون على شاب اسمه محمد اشرف فاروق ٢٠ سنة طالب مصاب بجروح قطعية فى الرأس والجسم بــ٢٠٠ غرزة بأنحاء متفرقة بالجسم وقطع بالأوتار ، وكذا أصابوا عمه محمود فاروق عبدالرحيم ٣٦ سنة " تاجر " بــ ٢٥ غرزة وجروح قطعية بالجسم ، والطفل هانى فاروق ٥ سنوات مصاب بــ١٠ غرز فى رأسه نتيجة الاعتداء.





وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما منهم بسبب تسببهم فى حبسهم منذ ٩ أشهر على ذمه قضية اعتداء على احد اقاربهم وحيازتهم سلاحا.



