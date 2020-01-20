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حوادث

يتزعمها إخواني .. حبس عصابة تصنيع الأستروكس داخل شقة بمدينة السلام

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:55 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
قررت النيابة العامة حبس إخواني تزعم عصابة لتصنيع الاستروكس بالاشتراك مع آخرين وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق، بعد أن واجهتهم النيابة بتحريات المباحث بشأن تحويلهم شقة بمدينة السلام لتجارتهم غير المشروعة وترويجها على عملائهم .

البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها قيام ٥ عاطلين يتزعمهم إخواني والسابق اتهامه فى قضية الساحل " انضمام لجماعة محظورة" باستئجار الشقة محل سكنهم واتخاذها مكانًا لتصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة.

وبمداهمة الشقة عثر بحوزتهم على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلو جرام و 55 كيس بودر يستخدم فى تصنيع مخدر الاستروكس وبندقية خرطوش عيار 12مم ، وطلقتين من ذات العيار" و ٢ سلاح ابيض " مطواة ، مقص معدني " وكمية من الأكياس الفارغة " معدة للتعبئة " وزنت حوالى 1 كيلو جرام و 8 هاتف محمول ومبلغ مالى 16 ألف جنيه وسيارة.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائهم ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع .
يتزعمها إخواني .. حبس عصابة تصنيع الأستروكس داخل شقة بمدينة السلام
يتزعمها إخواني .. حبس عصابة تصنيع الأستروكس داخل شقة بمدينة السلام
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