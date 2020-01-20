مقتل شاب جامعي عاتب ٣ أشخاص على بيع المخدرات أسفل منزله بالقطامية

ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على ٣ أشخاص لاتهامهم بالتورط فى واقعة مقتل طالب جامعى بالقطامية، وتولت النيابة التحقيق .

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا بنشوب مشاجرة بين ٤ أشخاص وإصابة احدهم بطعنه نافذة لاحدهم ليسقط على الأرض غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، تم نقل المصاب الى المستشفى لإسعافه إلا أنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف حاد .

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من التحريات ان المشاجرة وقعت بين القتيل وأحد المتهمين الثلاثة لمعاتبته على بيعهم المخدرات أسفل منزل المجنى عليه لتقع مشاجرة بينهم ، ولاذ المتهمون بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.