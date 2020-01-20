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حوادث

أهدرا دمه بسبب كوب شاي.. تحقيقات موسعة في مقتل بائع فول بميدان الجيزة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:26 م
تحقيقات موسعة في
تحقيقات موسعة في مقتل بائع فول بميدان الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل بائع فول عقب مشاجرة مع قهوجي وعاطل بميدان الجيزة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء أسرة القتيل وعدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل بائع فول وسط الشارع بالجيزة، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتمكنت برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة من ضبط المتهمين قهوجي وصديقه عاطل.

وأفادت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن القتيل يعمل علي عربة فول أمام مقهى فطلب منه قهوجي يعمل بها شراء كوب شاي منه وعاتبه علي عدم شراء مشروبات منه فأجابه بأنه لم يتناول إفطاره بعد ولا يرغب في شراء الشاي ما أدي لحدوث مشاجرة بينهما استعان خلالها بصديقه عاطل وتشاجرا مع بائع الفول وأخرج أحدهما مطواة من بين طيات ملابسه وسدد بها طعنة لقلب المجني عليه أرداه قتيلا في الحال.

ألقت قوة أمنية القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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