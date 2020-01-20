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حوادث

يسرق شقة سيدة لاعتيادها نهر زوجته أثناء تنظيف شقتها في المعصرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:16 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
لم يجد عاطل وسيلة للانتقام من سيدة دائمه تعنيف ونهر زوجته أثناء قيامها بأعمال تنظيف شقتها بالمعصرة ، سوي ان خطط لسرقتها، وقد تمكن رجال الامن بالقاهرة من القبض عليهما ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة من شرطة النجدة باكتشاف سرقة داخل عقار كائن برج الصفوة بمنطقة الدواجن ـ دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة ربة منزل قررت بأنها عقب سفرها لمحافظة الإسكندرية , وحال عودتها اليوم لمسكنها اكتشفت سرقة ٢ هاتف محمول ومشغولات فضية عبارة عن ( 4 خاتم ) و ٢٠ علبة سجائر و ٢ جاجة مشروبات كحولية من داخل الشقة سكنها , ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. 

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود قطع بالأسلاك الكهربائية الخاصة بكاميرات المراقبة وسرقة جهاز الـ DVRالخاص بالكاميرات , وسلامة جميع منافذها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق المبلغة عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه 

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته خادمة طرف المُبلغة ومقيمة بذات العنوان، وقرر بأنه نظرًا لاعتياد المُبلغة نهر زوجته أثناء قيامها بأعمال تنظيف الشقة سكنها مما أثار حفيظتهما فخططا لارتكاب الواقعة .

وفى سبيل ذلك قامت المتهمة الثانية بمغافلة المجني عليها والاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشقة وتوجه للشقة عقب سفرها لمدينة الإسكندرية والاستيلاء على المسروقات وكذا جهاز الـ DVRالخاص بالكاميرات للحيلولة دون تحديده وضبطه.

أمكن ضبط المتهمة الثانية، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وأقر المتهم الأول بتخلصه من جهاز الـ DVR المُستولى عليه بإلقائه بالطريق العام ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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