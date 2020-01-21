AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:03 م
رنا اشرف_ عدسة : عمرو سيد
بدأت التحضيرات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة ال 51 والمقرر افتتاحه الخميس القادم الموافق 23 يناير فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث يذكر أن ضيف شرف المعرض دولة السنغال، وشخصية المعرض الراحل الدكتور جمال حمدان.

بالإضافة إلى تواجد الأتوبيسات لنقل الركاب جميعها بسعر تذكرة موحد 6 جنيهات، وإليك تفاصيل خطوط سير الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب:

الخط الأول : عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط الثاني : العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
الخط السابع : المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

وأعلن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض هذا العام يشهد إقبالا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة 25% عن العام السابق نتيجة ما حققه المعرض في العام السابق من مبيعات، وإنه تمت مراعاة توفير مكان للعارضين من سور الأزبكية.

وأعلن أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض من خلال تطبيق على الموبايل، وكذلك توقع انخفاض الأسعار عن العام الماضي.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تقديم جميع التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة، وتقديم خدماته لزائريه ورواده من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام.
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من خلال الموبايل.. معرض الكتاب يقدم ميزة جديدة في دورته القادمة

بشرى سارة لرواد معرض القاهرة للكتاب .. اعرف التفاصيل

قبل انطلاقه بأيام.. التفاصيل الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. حفلات توقيع دور النشر خارج الأجنحة.. شخصيات فنية وثقافية في الفعاليات.. 5 جنيهات سعر تذكرة الدخول.. خطوط مواصلات ثابتة لمركز المعارض

8 خطوط لخدمات النقل العام لمعرض الكتاب.. تعرف عليها

التذكرة بـ 6 جنيهات.. ننشر خطوط وأسعار المواصلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

متشلش هم المواصلات .. 80 أتوبيسا لخدمة معرض الكتاب.. اعرف سعر التذكرة وخطوط السير

ترشيحاتنا

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

العاملون بقناة الشرق يفضحون معتز مطر.. يتقاضى 60 ألف دولار شهريا

خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

الخائن ظهر يا رجالة.. نشأت الديهي مهاجما البرادعي: الله يكسفك ويخيبك ..فيديو

روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع محطة الضبعة النووية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد

كارمن سليمان سفيرة لـ بهية بعد زيارتها مع زوجها .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا الفول وأومليت أسباني وسلطة فجل أبيض