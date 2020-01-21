رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بالحفاظ على بحيرات مصر.. إعداد تصور متكامل عن استغلال بحيرة قارون وعرضها على الرئيس.. وزير الري: الانتهاء من تطهير مصرف الوادي بطول 35 كم

رئيس الوزراء:

= يوجه بإعداد تقرير موحد يتضمن التصور المتكامل للحفاظ على بحيرة قارون

= يتضمن التصور خطة زمنية واضحة للتنفيذ ودراسة الجدوى حول التكلفة والعائد

وزير الري:

بحيرة قارون تبلغ مساحتها 55 ألف فدان

الانتهاء من تطهير مصرف الوادي بطول 35 كم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة إعداد تقرير موحد يتضمن التصور المتكامل الذي تقترحه تلك الجهات فيما يخص الحفاظ على بحيرة قارون، وسبل الاستفادة المُثلى منها، وفقا للأغراض المختلفة، سواء ما يتعلق بصيد الأسماك أو استخراج الملح أو توليد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية، على أن يتضمن التصور خطة زمنية واضحة للتنفيذ ودراسة الجدوى حول التكلفة والعائد.

ويتم عرض هذا التصور على رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخه، حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بالحفاظ على بحيرات مصر، وتحسين خواصها الطبيعية، وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمُتابعة أعمال اللجنة الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسئولي الجهات المعنية.

ومن جهته، عرض وزير الري تقريرا حول إجراءات إدارة مياه البحيرات بمحافظة الفيوم، موضحا أن البحيرات بالمحافظة تستقبل مياه الصرف الزراعى لزمام 430 ألف فدان، بالإضافة إلى 70 ألف فدان، فهي صمام أمان للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وبالتركيز على بحيرة قارون، أوضح وزير الري أن مساحتها تبلغ حوالي 55 ألف فدان، ويزودها بالمياه مصرفا البطس والوادى، واللذان يصرفان يوميا على بحيرة قارون حوالى 1.25 مليون م مكعب، وهو يساوى معدل البخر، ومن ثم تحافظ هذه الكمية على ثبات منسوب البحيرة، مؤكدا أنه لذلك يجب الحفاظ على هذه البحيرات كصمام أمان للمحافظة، ومنع التعدى عليها أو تقليص مساحتها.

وأشار وزير الري إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مصرف الوادي من المبدأ وحتى المصب بطول 35 كم، أما فيما يتعلق بمصرف البطس، فقد تم تكريك المصرف من المصب حتى الكيلو 10.7 كم، ويتم استكمال أعمال التكريك.

واستعرضت وزيرة البيئة نتائج تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومن بينها الجهود فيما يتعلق بتشغيل وتغيير الفلاتر واستكمال أعمال التكريك، إلى جانب تخفيض الملوحة وإضافة زريعة جديدة من الجمبري بالبحيرة، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال نشر الألواح الشمسية على مسطح بحيرة قارون، وضخ كميات المياه المناسبة بالبحيرة للحفاظ على منسوبها وضمان جودة المياه.

كما تم استعراض بيان متكامل تم إعداده عن المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددها 189 منشأة، لحصر المنشآت المخالفة لقانون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واستدعاء مسئولي هذه المنشآت لتقديم خطط إصحاح بيئي وفقا لجداول زمنية محددة.

وعرض ممثل الهيئة الهندسية تقريرا حول مشروع معالجة مياه مصرف البطس ببحيرة قارون، وكافة الحلول المقترحة لذلك، مشيرا إلى أنه أحد المشروعات التي تنفذ لتحسين خواص المياه والمحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالبحيرة، وكذا الحفاظ على إنتاج الأسماك بالبحيرة واستخراج الأملاح، لتحقيق الاستفادة المثلى من مياه البحيرة من خلال معالجتها لتتوافق مع الغرض من استخدامها.