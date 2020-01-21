AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتعزيز قدراتهم.. تدريب 60 من إدارة الأزمات بـ التنمية المحلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:19 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
Advertisements
أ ش أ

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الأسبوع الجاري دورة تدريبية لتعزيز قدرات ٦٠ من مديري العموم بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات المصرية.

وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقوانين والاستراتيجيتين الوطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية "٢٠١٦ - ٢٠٢٦"والاتجار بالبشر "٢٠١٦-٢٠٢١" في هذا الشأن، فضلا عن التعريف بدور لجان الحماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. 

وأكدت أهمية دور وزارة التنمية المحلية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،خاصة في ضوء التواجد الفعلي للعاملين بها على الأرض، ودورهم الفعال للتنسيق بين مختلف الجهود تنفيذا لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة الاتجار بالبشر في ندوة نقاشية بـ الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ملتقى توظيف الفيوم يوفر 6 آلاف فرصة عمل برواتب حدها الأقصى 2700 جنيه.. صور

توفير فرص عمل.. ملتقى توظيفي للشباب في الفيوم.. صور

التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تهنئ غادة والي لاختيارها لمنصب أممي

السفير البريطاني بالقاهرة: لدينا سجل حافل في مكافحة الاتجار بالبشر

نائلة جبر: 770 فردا خرجوا من مصر بهدف الهجرة غير الشرعية خلال عام 2019.. فيديو

ترشيحاتنا

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

العاملون بقناة الشرق يفضحون معتز مطر.. يتقاضى 60 ألف دولار شهريا

البنطلون السكيني راحت عليه.. تعرف على أخطاء الموضة في 2020

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

خانها مع شقيقتها.. نهاية حزينة لـ زواج الريحاني وحبيبته الفرنسية لوسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة