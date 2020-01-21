لتعزيز قدراتهم.. تدريب 60 من إدارة الأزمات بـ التنمية المحلية

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الأسبوع الجاري دورة تدريبية لتعزيز قدرات ٦٠ من مديري العموم بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات المصرية.

وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقوانين والاستراتيجيتين الوطنيتين لمكافحة الهجرة غير الشرعية "٢٠١٦ - ٢٠٢٦"والاتجار بالبشر "٢٠١٦-٢٠٢١" في هذا الشأن، فضلا عن التعريف بدور لجان الحماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت أهمية دور وزارة التنمية المحلية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،خاصة في ضوء التواجد الفعلي للعاملين بها على الأرض، ودورهم الفعال للتنسيق بين مختلف الجهود تنفيذا لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.