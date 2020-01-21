عملية بالقلب .. تفاصيل الأزمة الصحية لـ خالد النبوي

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول تدهور الحالة الصحية للفنان خالد النبوي ، ولكن لا يعلم الكثير منها أسباب مرض الفنان خالد النبوي الذي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.





الحالة الصحية لـ خالد النبوي



فريد الشوباشى كانت أول من نشر صورة تجمعها بـ خالد النبوى وطالب بالدعاء له.



خالد النبوى عبر صفحتها بموقع ا وكتبت منى المغربى زوجة الفنانعبر صفحتها بموقع ا لتواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا". فريد الشوباشى كانت أول من نشر صورة تجمعها بـوطالب بالدعاء له.





وكانت أخبار قد انتشرت بالوسط الفني حول إصابة الفنان خالد النبوى بوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات.





الأزمة بدأت عندما نشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة عبر صفحتها بموقع فيس بوك مع النبوى، متمنية له الشفاء العاجل.





وبالتواصل مع أكثر من عضو بمجلس إدارة المهن التمثيلية ، أكدوا جميعا أنهم لا يعرفون شيئا عن الأمر، وأنهم بصدد التواصل مع خالد أو أحد أفراد عائلته لمعرفة حقيقة هذه الأخبار، والوقوف على تطورات حالته الصحية.





ويعرض لـ خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" فى دور العرض، ويشارك في بطولته وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.