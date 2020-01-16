الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، حيث عادت شائعة وفاتها للظهور من جديد.



ومن ناحيته أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى عضو مجلس الإدارة أن الفنانة القديرة شويكار بخير ولا صحة لما تم تداوله عن وفاتها.



كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد نفت لـ"صدى البلد" الشائعات التى انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.



وتابعت أن شويكار بصحة جيدة ومتابعة جيدة للاعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية بل إنها تتابع الفنانات الشابات بشكل مستمر ولديها نظرة فنية ثاقبة.





