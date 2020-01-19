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فن

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يزداد التنافس على المواهب الصغيرة حلقة بعد أخرى فى برنامج "The Voice Kids"، خصوصًا بعدما سجّل المشتركون الصغار حضورًا مبهرًا أثار إعجاب النجوم المدربين الثلاثة محمد حماقي، نانسي عجرم وعاصي الحلاني، خلال الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس".

وضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي "The Voice Kids" على "MBC مصر"، وبعدما اشتعل الصراع على أكثر من صوت، ارتفع عدد المشتركين في فريق عاصي حتى الآن إلى 8، بعدما ضم إلى فريقه محمد ابراهيم وهنا سليم، وبات عدد المشتركين في فريق حماقي 8 أيضًا، بعد فوزه بأربعة أصوات في هذه الحلقة هي شفيق حميدي وسارة الحاج وشوقي عبد الغني ومحمد نادر.

وقد اكتفت نانسي بضم صوت واحد، هو مروان عبد الله، ليرتفع عدد المشتركين الإجمالي في فريقها إلى 7، وسط أزمة حاول البعض تصديرها على خلفية عدم إختيار موهبة مصرية واعدة.
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
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بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

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