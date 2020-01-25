AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

زى الليلة دى.. فيلم وثائقى يجسد بطولات رجال الشرطة بمعركة الإسماعيلية.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 02:08 م
فيلم زى الليلة دى
فيلم زى الليلة دى
Advertisements
مصطفى الرماح
نشرت وزارة الداخلية فيلم وثائقى بعنوان "زي الليلة دي"، يوثق بطولات الشرطة في ملحمة الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدوا للمحتل الإنجليزي ودافعوا عن وطنهم.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.


وصل التوتر بين مصر وبريطانيا إلى حد مرتفع عندما اشتدت أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القنال، فقد كانت الخسائر البريطانية نتيجة العمليات الفدائية فادحة، خاصة في الفترة الأولى، وكذلك أدى انسحاب العمال المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز إلى وضع القوات البريطانية بمنطقة القناة في حرج شديد.

وحينما أعلنت الحكومة عن فتح مكاتب لتسجيل أسماء عمال المعسكرات الراغبين في ترك عملهم مساهمة في الكفاح الوطني، سجل 91572 عاملًا أسماءهم في الفترة من 16 أكتوبر 1951 وحتى 30 من نوفمبر 1951، كما توقف المتعهدون عن توريد الخضراوات واللحوم والمستلزمات الأخرى الضرورية لإعاشة 80 ألف جندي وضابط بريطاني.

وبعد ذلك أقدمت القوات البريطانية على مغامرة أخرى لا تقل رعونة أو استفزازًا عن محاولاتها السابقة لإهانة الحكومة وإذلالها حتى ترجع عن قرارها بإلغاء المعاهدة، ففي صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة –"البريجادير أكسهام"- ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس "الشرطة" المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها، والانسحاب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز اختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته فى منطقة القنال.

ورفضت المحافظة الإنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية "فؤاد سراج الدين باشا" الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وبعد ذلك فقد القائد البريطانى فى القناة أعصابه فقامت قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم بوليس "شرطة" الإسماعيلية لنفس الدعوى بعد أن أرسل إنذارا لمأمور قسم الشرطة يطلب فيه منه تسليم أسلحة جنوده وعساكره، غير أن ضباط وجنود البوليس "الشرطة" رفضوا قبول هذا الإنذار.

ووجهت دباباتهم ومدافعهم نحو القسم وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع دون توقف ولمدة زادت عن الساعة الكاملة، ولم تكن قوات البوليس "الشرطة" مسلحة بشىء سوى البنادق العادية القديمة.

وقبل غروب شمس ذلك اليوم، حاصر قسم البوليس"الشرطة" الصغير بمبنى المحافظة في الإسماعيلية، سبعة آلاف جندي بريطاني مزودون بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على 800 في الثكنات و80 في المحافظة، لا يحملون غير البنادق.

واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة في قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة ودارت معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة فى القسم ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين من القتال، سقط منهم خلالها 50 شهيدًا و80 جريحا، وهم جميع أفراد "جنود وضباط" قوة الشرطة التى كانت تتمركز فى مبنى القسم، وأصيب نحو 70 آخرين، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين وأسر من بقي منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل عام وأنتم درعا للوطن.. بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى عيدهم الـ 68

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

أمن الإسماعيلية يحتفل بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة

ملحمة فدائية بدماء الضباط.. قصة موقعة الإسماعيلية سبب الاحتفال بعيد الشرطة

اسلمي يا مصر

أحمد سلام يكتب: حدث في يناير سنة 1952

ترشيحاتنا

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

مستبعدو الأهلي من مواجهة النجم الساحلي يؤدون تدريباتهم في التتش.. غدا

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

#أوقفوا_قطع_أرزاق_السودانيين يتصدر تويتر.. ومغردون: قطر تقود مخططات شيطانية للفتنة

لازم نصبر.. حازم إمام : حسام البدري صعبان عليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

فسحة الإسماعيلية.. أبرز أماكن التنزه بباريس الصغرى خلال إجازة نصف العام