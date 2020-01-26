الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة إلى أردوغان

بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عزى خادم الحرمين وولي العهد الرئيس التركي في ضحايا الزلزال.





وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 31 شخصا، وأصيب 1466 آخرين، بحسب وكالة "أناضول التركية.





وضرب زلزال يوم الجمعة شرقي تركيا وأجزاء من سوريا، بقوة 6.8 درجة ريختر.



