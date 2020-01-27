أخبار الرياضة..عقوبات تنتظر تونس بسبب أبطال اليد.. كاف يحسم اسم حكم موقعة الأهلي في أم درمان..وأسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

أكد نادي الزمالك فى بيان رسمى نشره عبر الموقع الرسمى للنادى أنه لا صحة لما تردد عن إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن حاجته لتعيين خريجى جامعة القاهرة فى قناة الزمالك الفضائية.





أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.



