أخبار الرياضة..عقوبات تنتظر تونس بسبب أبطال اليد.. كاف يحسم اسم حكم موقعة الأهلي في أم درمان..وأسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
أكد معاذ بن زايد، عضو الاتحاد التونسي لكرة اليد ، أنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات صارمة على تونس ، بعد اعتداء الجمهور التونسي على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد.
استقر الاتحاد الإفريقي كرة القدم «كاف» على تعيين المغربي رضوان جيد لـ إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
أعلن النادي الأهلي رسميًا إعارة صلاح محسن إلي سموحة في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
توصل نادي طلائع الجيش ، لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين ، يقضي بموجبه انتقال عمار حمدي لاعب المارد
الأحمر للطلائع ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.
كشف الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي كواليس الاتصال الهاتفي بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.
سلطت صحيفة "صن" البريطانية، الضوء على السيارات الفاخرة التي يمتلكها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.