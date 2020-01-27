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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أخبار الرياضة..عقوبات تنتظر تونس بسبب أبطال اليد.. كاف يحسم اسم حكم موقعة الأهلي في أم درمان..وأسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:19 م
الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال السوداني
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

أكد معاذ بن زايد، عضو الاتحاد التونسي لكرة اليد ، أنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات صارمة على تونس ، بعد اعتداء الجمهور التونسي على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد.

استقر الاتحاد الإفريقي كرة القدم «كاف» على تعيين المغربي رضوان جيد لـ إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


أعلن النادي الأهلي رسميًا إعارة صلاح محسن إلي سموحة في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

توصل نادي طلائع الجيش ، لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين ، يقضي بموجبه انتقال عمار حمدي لاعب المارد 
الأحمر للطلائع ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.




كشف الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي كواليس الاتصال الهاتفي بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.


أكد نادي الزمالك فى بيان رسمى نشره عبر الموقع الرسمى للنادى أنه لا صحة لما تردد عن إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن حاجته لتعيين خريجى جامعة القاهرة فى قناة الزمالك الفضائية.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

سلطت صحيفة "صن" البريطانية، الضوء على السيارات الفاخرة التي يمتلكها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

وصل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى ميلانو، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني غياب لاعبه البلجيكي إيدين هازارد عن لقاء الديربي أمام أتليتكو مدريد، والمقرر له السبت المقبل، في إطار الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.
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