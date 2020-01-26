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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم بهدف نظيف

الأحد 26/يناير/2020 - 10:56 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتجمد النجم الساحلي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني بفارق الأهداف، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

الشوط الأول :

وباغت احمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الاولي من الناحية اليسري وتوغل بطريقة رائعه داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.

وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.

و شكل العريبي خطورة علي مرمي الاهلي بعد توغل اكثر من رائع من الناحية اليمنى ويراوغ ياسر ابراهيم ببراعة ويسددها بقوة وكالمعتاد ينقذها محمد الشناوي فى الدقيقة 21 .

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف بطريقة غريبة بعدما قطع الكرة من أمام حارس مرمي النجم الساحلي ويسددها غير متقنة تماما وتخرج الي ضربة مرمى علي الرغم من ان المرمي خالى من الحارس فى الدقيقة 22 .

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

الشوط الثاني :

استحوذ نادي النجم الساحلي على الكرة في الدقائق الأولى من  بداية الشوط الثاني مع محاولات لتسريع الأداء في وسط الملعب من أجل أدراك هدف التعادل .

وتراجع الأهلي أمام الضغط المتواصل من النجم الساحلي .

وباغت مروان محسن مرمي النجم الساحلي بتسديدة رائعة بعد مرواغة لدفاع ليتوال ولكن تمر بجوار القائم فى الدقيقة 54 .

وأجري فايلر اولي تغييراته بدخول كهربا بدلا أحمد الشيخ فى الدقيقة 55 .

وفي الدقيقة 69 ، جاءت فرصة للأهلي بعد عرضية من اجايي واستلام من كهربا داخل منطقة الجزاءولكن تعامل معاها برعونة ويفقد الكرة وتخرج الكرة ضربة مرمى بعد ضغط من دفاع النجم

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