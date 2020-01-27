بعد عبوره موقعة النجم .. ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الهلال السوداني

قال الناقد الرياضي، جمال الزهيري، إن النادي الأهلي قدم مباراة مميزة أمام النجم الساحلي التونسي، وحصل على النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الأهلى يحتاج نقطة واحد فقط فى لقائه القادم أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف الزهيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الأهلى حقق المطلوب فى مباراة النجم الساحلى التونسي، وذلك لضمان المنافسة على التأهل.





وأوضح جمال الزهيري، أن المبارة المقبلة للأهلى قوية جدًا، موضحًا أن التعادل أو الهزيمة للهلال سيخرج من البطولة.





وأشار جمال الزهيري، إلى أن، لاعبي الأهلى فى لقاء أمس كان عليهم ضغوط، ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى أنقذ المرمى من تلقي أهداف.





ولفت جمال الزهيري، إلى أن، هدف الأهلى جاء فى وقت مميز، ووجه التحية للاعبي الأهلي على المباراة القوية والفوز.