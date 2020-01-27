كاسونجو ينضم لقائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة









وتضم القائمة..

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع. فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - يوسف أوباما - اسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط.

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎. محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، من 12 مباراة. وشهدت القائمة تواجد كابونجو كاسونجو، بعد عودته للأبيض مجددًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.