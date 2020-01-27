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رياضة

كاسونجو ينضم لقائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:09 م
كاسونجو
كاسونجو
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد كابونجو كاسونجو، بعد عودته للأبيض مجددًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 وتضم القائمة.. 

محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى.
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.
فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - يوسف أوباما - اسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط.

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، من 12 مباراة.
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