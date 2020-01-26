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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على بلد الوليد ويقتنص صدارة الليجا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:55 م
ناتشو مدافع ريال
ناتشو مدافع ريال مدريد
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إسماعيل محمود
حقق فريق ريال مدريد ، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي بلد الوليد ، بهدف نظيف  ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد الأخطر في الشوط الأول ، وتمكن لاعبه كاسميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني ، أحرز ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة  78 ، ليحقق الفريق الانتصار الثالث عشر له في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن حكم المباراة ألغى هدفًا لجواريدولا لاعب بلد الوليد في الدقيقة 87 ، بعد وجوده في موقف تسلل.

وبهذه النتيجة ، ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني ، برصيد 46 نقطة ، متفوقًا على نادي برشلونة ومستغلًا تعثره أمام فالنسيا ، بينما توقف رصيد نادي بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.
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