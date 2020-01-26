الدوري الإسباني.. ريال مدريد يفوز على بلد الوليد ويقتنص صدارة الليجا

حقق فريق ريال مدريد ، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي بلد الوليد ، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.





كان ريال مدريد الأخطر في الشوط الأول ، وتمكن لاعبه كاسميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.





وفي الشوط الثاني ، أحرز ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 78 ، ليحقق الفريق الانتصار الثالث عشر له في الدوري هذا الموسم.





يذكر أن حكم المباراة ألغى هدفًا لجواريدولا لاعب بلد الوليد في الدقيقة 87 ، بعد وجوده في موقف تسلل.





وبهذه النتيجة ، ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني ، برصيد 46 نقطة ، متفوقًا على نادي برشلونة ومستغلًا تعثره أمام فالنسيا ، بينما توقف رصيد نادي بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.