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رياضة

بيان الأهلي .. عملية جراحية جديدة لـ تركي آل الشيخ

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:34 م
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
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عمرو الحلوانى
كشف الموقع الرسمي لـ النادي الأهلي كواليس الاتصال الهاتفي بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء بيان الأهلى كالآتى: «أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، بعد الجراحة التي أجراها الأخير في أمريكا».

وتابع :" وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه".

وكشف بيان الأهلي أن تركي آل الشيخ سيجرى عملية جراحية آخرى خلال الأيام المقبلة فى ظل معاناته من بعض الآلام .
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