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رياضة

اتصال هاتفي جديد بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ | تفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:51 م
محمود الخطيب وتركي
محمود الخطيب وتركي ال شيخ
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عبدالحكيم ابو علم
أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، بعد الجراحة التي أجراها الأخير في أمريكا.

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

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