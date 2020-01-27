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رياضة

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:46 م
باكارى جاساما
باكارى جاساما
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عمرو الحلوانى
حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف " الجدل المثار حول حكم مباراة الأهلى والهلال السودان المقرر إقامتها 1 فبراير المقبل بملعب الجوهرة بالسودان .

وسادت حالة كبيرة من القلق على جماهير الأهلى بعد أنباء تعيين الجامبي باكارى جاساما حكما للمباراة فى ظل التاريخ السيئ للحكم الجامبي فى لقاءاته مع المارد الأحمر .

وكشف مصدر مطلع أن كل ما يثير حول تعيين باكارى جاساما حكما لمباراة الأهلى والهلال السودانى غير صحيح على الإطلاق مؤكدا ان الحكم لن يدير المباراة ولم يتم اختياره من الأساس .

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتجمد النجم الساحلي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني بفارق الأهداف، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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