بطل فيلم الممر يعلن موعد ومكان تشييع جنازة والدته

أعلن الفنان محمود حافظ، مكان تشييع جنازة والدته عبر حسابه الرسمي على " فيسبوك".





وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى امى والدفنة فى صلاة الظهر فى طناح مركز المنصوره".





وشارك "حافظ" مؤخرا فى فيلم الممر وهو بطولة أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد البياع وغيرهم، كما يشارك كضيوف شرف كل هند صبري وشريف منير وحجاج عبد العظيم وإنعام سالوسة.





ألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.





"الممر" يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.